Koopjeshal wordt Koopjesknaller: 'Eigenlijk hetzelfde, maar dan groter'

Ondernemer Cees van den Enden opent er volgende week de deuren. ,,Eigenlijk volgens hetzelfde principe als de Koopjeshal, maar dan breder. We verkopen er zo goed als dezelfde spullen die bij de Koopjeshal te koop waren: zaken als servies, boeken en dvd's. Ook per kilo. Maar we gaan bijvoorbeeld ook witgoed en fietsen verkopen. En misschien voegen we op termijn ook nog wel een boerenwinkel toe.''

Stadsoevers

Van den Enden runt al anderhalf jaar de naastgelegen tweedehandswinkel Nu of Ooit. Van den Enden - voorheen werkzaam als afvalverwerker bij een van de voorgangers van Renewi - komt onder meer aan die spullen via huisontruimingen, waarbij huizen vanwege verhuizing of overlijden 'leeggemaakt' moeten worden. Of door restanten van rommelmarkten op te kopen. Zijn winkel (zo'n 500 vierkante meter) huurt hij nu nog van de gemeente Roosendaal. ,,Maar we moeten hier weg, dit perceel wordt straks in gebruik genomen door de aannemer die de oevers van Stadsoevers onder handen gaan nemen.''

Minder druk

Geluk bij een ongeluk, want de eigenaar van de leegstaande Koopjeshal hoort dit ook en biedt Van den Enden direct aan om in zijn gebouw te trekken. Van den Enden: ,,Daar hoefde ik niet lang over na te denken, ik ben best even bang geweest dat we hier zouden moeten stoppen. De sluiting van de Koopjeshal merken we hier ook, het is minder druk.'' 'We' is in dit geval naast Van den Enden zijn club van twee vast vrijwilligers en een groep van nog eens vier mensen die via SDW en WVS bij Nu of Ooit werken.

Verhuizen

Dat het gebouw volgens de vorige huurders in slechte staat zou verkeren, spreekt Van den Enden tegen. ,,Als je het zelf goed onderhoud is het, 100 procent in orde.'' Ook dat de loods regelmatig geteisterd wordt door inbrekers en overlastgevers 'valt wel mee'.