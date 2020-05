‘Koop bij de lokale ondernemer voor goede kwaliteit en service’

Vrouw bijt politie­agent in zijn hand tijdens aanhouding in Wouwse Plantage

8:55 WOUWSE PLANTAGE - Een 30-jarige vrouw uit Eindhoven heeft bij haar aanhouding een agent in zijn hand gebeten. De vrouw werd in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden in een woning in Wouwse Plantage, omdat ze wordt verdacht van mishandeling.