Koninklijke onderscheiding voor Eduward Torenbos in Roosendaal

Torenbos (77 jaar) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij is oud militair en reeds enkele jaren met pensioen. Torenbos is jarenlang voorzitter geweest van de plaatselijke afdeling van Vakbond de Unie. Hij onderhoudt met enkele collega’s de oorlogsgraven op de begraafplaatsen aan de Bredaseweg en Bachlaan. De graven worden onderhouden namens Stichting Begraafplaatsen Roosendaal.

Ook zette Torenbos zich in voor het welzijn van bewonersgroepen bij stichting Wijkhuis West en is secretaris en penningmeester bij de Historische collectie Korps commandotroepen. Hij is betrokken bij diverse organisaties en activiteiten in Roosendaal, in het bijzonder voor het Korps Commandotroepen. In 1993 was hij een van de initiatiefnemers van commando vereniging West-Brabant.