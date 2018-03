Koninklijke Erepenning voor Roosendaals Toneel: 'Gouden dag met zwart randje'

En met resultaat, want die bijzondere waardering kwam er, zaterdagmiddag in Zeelandia aan de Bloemenmarkt. Op de receptie ter ere van het eeuwfeest, kreeg het Roosendaals Toneel uit handen van burgemeester Niederer de Koninklijke Erepenning. Voor de aanwezige leden was dat een verrassing gehouden, maar Stofmeel heeft veel moeten doen voor hij de penning in ontvangst kon nemen.

Bewijzen

,,Je moet bijvoorbeeld kunnen aantonen wanneer je bent opgericht. Maar die aktes uit 1918 waren er niet meer'', vertelt hij. ,,We hebben wel stukken kunnen vinden uit 1938, waarin stond dat we twintig jaar bestonden. Dat was uiteindelijk gelukkig goed genoeg.''

Want zo'n erepenning, die krijg je niet zomaar. Alleen verenigingen die een 50-jarig jubileum, of een veelvoud van een 25-jarig jubileum vieren, komen in aanmerking. En dan nog; voordat de koning die onderscheiding toekent, moeten er allerlei stukken worden overlegd. ,,Je moet bewijzen dat je nog actief bent. En we moesten laten zien dat we niet een simpel toneelclubje zijn, maar dat we heel veel verschillende dingen doen.''

Kwaliteit

En dat zit bij het Roosendaals Toneel wel goed. Niederer loofde in zijn speech niet voor niets de variëteit die de club in de vingers heeft. ,,Dit is niet zomaar een toneelvereniging'', vond de burgemeester. ,,Dit is een moderne toneelvereniging die zich niet beperkt tot een bepaald genre en steeds op zoek blijft naar nieuwe vormen van toneel.'' Niederer prees ook de 'hoge artistieke kwaliteit' van de producties.

Zwart randje

Stofmeel, die zelf overigens zijn 50-jarig jubileum als lid van de vereniging viert, is apetrots. ,,Het is een gouden dag'', zegt hij. ,,Maar wel een met een zwart randje.'' Met dat laatste verwijst hij naar bestuurslid Dimphy Jongeneelen, die Tweede Kerstdag op 66-jarige leeftijd overleed. Dat had een grote impact op de leden van het Roosendaals Toneel. ,,Zij was enorm belangrijk voor de vereniging, de drijvende kracht achter de schermen. Ze was jarenlang secretaris en penningmeester tegelijk'', vertelt Stofmeel.

Familie