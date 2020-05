Koninklijk onderscheiden juffrouw Cobi wordt nog steeds nageroepen op straat

Zeg maar net zoveel als een paar jaar later bij het vormsel. Of net zo veel als dat ze leerlingen in de schoolbanken heeft gehad bij haar lessen handvaardigheid. Of bij haar lessen cultuur. Hoe dan ook, er zijn complete generaties Wouwenaren opgegroeid met de lessen en de hulp van Cobi van Steekelenburg, of juffrouw Cobi, zoals ze nog steeds wordt genoemd.

Van Steekelenburg was dit jaar de andere helft van het duo dat in de gemeente Roosendaal een lintje kreeg. Voor Van Steekelenburg is dat vooral voor haar werk op scholen, haar hulp in de kerk en haar belangrijke rol in in het Wouwse cultuurleven.

‘Gewoon leuk’

Quote En allemaal echt niet omdat het moest, hoor. Ik vond het gewoon leuk Cobi van Steekelenburg Dat werk begon allemaal al vrij snel nadat ze samen met haar man Peter van Steekelenburg in Wouw kwam wonen, in 1973.



Binnen no time nestelde Van Steekelenburg zich in tal van verenigingen, waar ze ook gelijk allerlei bestuursfuncties bekleedde. Van volleybalclub TOG tot peuterspeelzaal Wouwtertje. ,,En allemaal echt niet omdat het moest, hoor. Ik vond het gewoon leuk.’’



Ze vond ook snel haar weg naar de parochie Onze Lieve Vrouw in het Woud, waar ze op tot op de dag van vandaag op allerlei manieren haar steentje bijdraagt, bijvoorbeeld met het maken van gedenkkruisjes en doopkaarsen.

Meest trots

Maar als ze dan toch moet kiezen is ze toch het meest trots op haar werk voor Cumawo, de Culturele Manifestatie Wouw. Vanuit die stichting zette Van Steekelenburg zich vanaf de jaren ’90 op tal van manieren in om cultuur onder de aandacht te brengen.



Want dat is belangrijk, vindt ze: ,,Cultuur verrijkt, het is echt zaak kinderen daar op jonge leeftijd bij te betrekken.’’Niet dat dat altijd even makkelijk is. ,,Je moet er soms wel hard aan trekken in het dorp. Dan is het de kunst om het zo toegankelijk mogelijk te maken.’’

Stapje terug

Hoewel ze nog steeds erg bij de Wouwse geloofsgemeenschap betrokken is, voor veel verenigingen heeft Van Steekelenburg vanwege haar gezondheid sinds vorig jaar noodgedwongen een stapje terug moeten doen.

,,Maar ik kom nog steeds veel mensen van vroeger tegen: oud-leerlingen, communicanten. En die roepen van ver: ‘Hee, juffrouw Cobi!’ Daar kan ik nog steeds enorm van genieten.’’