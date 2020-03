Koningsdag afgelast of verzet? Zo denkt jouw woonplaats erover

ROOSENDAAL / BERGEN OP ZOOM / ZEVENBERGEN - Buitengewoon vervelend, vinden alle Oranjecomités in West-Brabant het dat de feestelijkheden op Koningsdag dit jaar niet doorgaan. Maar ze begrijpen het. En ze zijn blij dat er nu duidelijkheid is. ,,We zagen het aankomen.”

Dat blijkt uit een rondgang langs diverse Oranje Comités. Een evenement dat zo aan een datum gebonden is als Koningsdag, kan niet worden verzet naar later dit jaar.

Lees ook Welke maatregelen gelden er nu voor wie? Lees meer

Volledig scherm Koningsdag 2019 in Roosendaal met een optreden van de Valley Sound Big Band op de Markt. © Henk den Ridder

,,We zagen het aankomen", zegt Jeroen Aertssen van het Oranje Comité in Bergen op Zoom. Twee weken geleden verstuurde het comité al een informatieve mail naar iedereen die bij de organisatie is betrokken, zoals standhouders, beveiligingsbedrijven en tamboerkorps Idiles Rapid.

Toch een factuur

Daarna was het lang wachten op de officiële no go vanuit de overheid. Die is er nu en dat is belangrijk. ,,Als we activiteiten afgelasten uit angst, zullen we toch een factuur krijgen. Nu de overheid heeft gezegd dat Koningsdag niet doorgaat, is het overmacht", vertelt Aertssen.

Volledig scherm Remco Heus en Adrian van den Bemt doen in Zevenbergen een niet al te geslaagde poging zaklopen. Foto van Koningsdag 2015. © Marcel Otterspeer

Reveille blazen

In Zevenbergen had het Oranje Comité de knoop vorige week al doorgehakt. Voorzitter Ignes Wevers: ,,Mocht het er te zijner tijd toch naar uitzien dat we toch nog iets kunnen en mogen organiseren dan gaan we dat zeker nog doen, maar zoals het er nu naar uitziet wordt het niet meer dan verzoek om vlaggen uit te hangen en misschien reveille op de kerktoren.”

Vlietloop

Een van de grootste evenementen op Koningsdag in de gemeente Halderberge is de Vlietloop met 400 à 500 deelnemers. ,,Ik zag de persconferentie en wist meteen dat het effect zou hebben op ons eigen evenement", zegt voorzitter Corné Kriessels van de werkgroep Sport van stichting 't Veerke.

Volledig scherm Mensen die graag hard lopen tijdens de Vlietloop van 2015. © Niels Krebbekx / het fotoburo

De Vlietloop is niet te verzetten, zegt Kriessels met een blik op de loopkalender. Hij ziet ook de Zomertijdloop en de vijftigste avondvierdaagse in het water vallen. ,,Voor veel mensen wordt het een periode van beperkingen. Ik ben wel blij dat nu duidelijk is dat er tot 1 juni helemaal niets zal zijn.”

De meeste pijn

,,Weet je wat ik het ergst vindt?” vraagt Emily Driessen van het Oranje Comité in Fijnaart. ,,Dat het feest voor de bejaarden in de feesttent voor de Fendertshof niet kan doorgaan. Daarna naar de Berenboot voor een drankje. Dat gaat nu niet door en dat doet me nog de meeste pijn.”

Quote Een vrijmarkt met kleedjes voor de deur. Of een aangepaste Oranjeloop. Maar dat moet je eigenlijk ook niet willen Emily Driessen, Oranje Comité Fijnaart

Het Fendertse comité had nog een finale vergadering gepland op 7 april om de puntjes op de i te zetten. Maar die is geschrapt. Even is gedacht aan alternatieve activiteiten. ,,Zoals een vrijmarkt met kleedjes voor de deur. Of een aangepaste Oranjeloop. Maar dat moet je eigenlijk ook niet willen.”

Stond al klaar

In Steenbergen keek het Feestcomité Steenbergen maandagavond gezamenlijk naar de persconferentie van de regering. Het nieuws dat ze verwachtten kwam er. ,,We zagen aankomen dat het niet door zou gaan, dus we hadden al een bericht naar de betrokkenen klaarstaan", zegt voorzitter Kim de Krijger van het comité.

Volledig scherm Koningsdag vorig jaar in Steenbergen. Zonder Genade op de Kade: met een fiets over een smalle balk boven het water. © Henk Den Ridder

Welke hoogtepunt gaat ze het meest missen? ,,Het mooie is dat we in Steenbergen voor elke leeftijdsgroep iets organiseren. Zeker voor de ouderen. De ouderenmiddag in Onze Stede met bingo en muzikale ondersteuning willen we verplaatsen naar het najaar en naar het Hof van Nassau.”

Prinsessedag

Ook in Roosendaal kwam het nieuws maandagavond niet als een donderslag bij heldere hemel. ,,Nee, als je een beetje logisch nadenkt", zegt voorzitter Paul van de Berg van het Oranje Comité. ,,Als je iets op de Markt doet, heb je te veel mensen. De gedecoreerden ontvangen in de St. Jan? Dan heb je al gauw tweehonderd mensen."

Maar hij dacht een stap verder. In de tijd van koningin Wilhelmina werd Prinsessedag (1885-1890) en later Koninginnedag (1891-1948) gevierd op haar verjaardag 31 augustus. Van de Berg: ,,In overleg met de gemeente Roosendaal kijken we of we activiteiten kunnen verzetten naar 31 augustus, als dan alles weer normaal is.”

Volledig scherm De aubade voor het gemeentehuis van Etten-Leur in 2014. © Pix4Profs / Edwin Wiekens

Onwerkelijk

Quote Ik mag niks verklappen, maar dit jaar hadden we de wedstrijd frikandel eten meer aandacht willen geven Koen van Haaren, Stichting Buurtschappen Ossendrecht Bastiaan Anink van de Oranjestichting Etten-Leur spreekt van een onwerkelijke situatie. Hij zag de datum waarop weer activiteiten mogen worden gehouden steeds verder vooruit geschoven worden.



,,Nu staat de Koning op 4 mei alleen op de Dam. Met inachtneming van alle veiligheidsvoorschriften en richtlijnen willen we samen met de gemeente kijken of we op 4 mei iets kunnen.” Op Koningsdag zal het stil blijven in Etten-Leur. ,,We wachten de lijn van de gemeente af”, zegt Anink.

Ook Koen van Haaren van de Stichting Buurtschappen Ossendrecht wil graag weten wanneer alles weer normaal is. Half juni staat de Kermisloop op de kalender, maar of die door kan gaan is de vraag. ,,Wij zeggen nee, maar het dorp zegt dat we het af moeten wachten. Het is wel een lustrumeditie.”

Groot succes

Van Haaren had zich bijzonder verheugd op de wedstrijd frikandellen eten. Vorig jaar een groot succes, waar veel volk op af kwam. ,,Ik mag niks verklappen, maar dit jaar hadden we er meer aandacht aan willen geven. Hopelijk volgend jaar!”

Volledig scherm Het Ostrechts Kampioenschap Frikandellen Eten tijdens Koningsdag 2018. © Tonny Presser © 2018