Komt hier huisvesting voor arbeidsmigranten tussen Dinteloord en Stampersgat?

Dronken man rijdt in auto zonder motorkap waar vonken vanaf vliegen over A58 bij Zegge

19 november ZEGGE - Een 33-jarige Pool reed woensdagavond rond 23.00 uur in dronken toestand over de A58 richting Roosendaal in een kapotte auto. De motorkap was weg, er kwamen allemaal vonken uit de auto en hij reed zonder licht. De man is aangehouden.