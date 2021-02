Komt hier een nieuw migrantenhotel? ‘Er moét iets gebeuren op deze overspannen huizenmarkt’

Atik opent na vijf jaar eerste migranten­ho­tel in Roosendaal

17 januari ROOSENDAAL - Het heeft vijf jaar geduurd en er is veel gedoe over geweest, maar donderdagmiddag is het migrantenhotel in Roosendaal dan toch echt officieel geopend. Ondernemer Ilyas Etik (41) van Atik Uitzendbureau is blij dat het onderkomen voor arbeidsmigranten er eindelijk staat: ,,Alle ellende en discussie laten we achter ons."