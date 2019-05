’Komst Vuelta moet groot feest voor hele regio worden’

,,Overheid, bedrijfsleven, onderwijs en verenigingen moeten samen werken om een grote ‘fiesta’ te maken van de doorkomst van de Ronde van Spanje voor elke inwoner.” De zesde keer dat de gemeente Roosendaal een Mariadal Meeting, een lezing over een actueel thema, hield was de Vuelta doorkomst in 2020 het thema.

Verschillende grote namen uit de wielerwereld waren naar Roosendaal gekomen. Mathieu Hermans, voormalig wielrenner, reed tijdens zijn profcarrière vrijwel uitsluitend voor Spaanse ploegen. Hij was een succesvol sprinter, met zes etappe zeges in de Vuelta van 1988, zijn succesvolste jaar met totaal 25 overwinningen. Met oude beelden bracht hij de sfeer van de Vuelta goed over. ,,De Vuelta leeft bij iedereen, van jong tot oud in Spanje. Hopelijk gaat dat hier ook gebeuren,”vertelt Hermans.

Martijn Hulsteijn is projectleider van La Vuelta Holanda. Hij was betrokken bij de start van de Tour de France in Utrecht in 2015 en vertelde alle aanwezigen in de Mariakapel over de vele activiteiten met een begroting van 14,9 miljoen euro. In de regio Utrecht werden bijna 250 evenementen rond de Tour de France georganiseerd.