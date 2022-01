Komst treinstation bij nieuw Bravis ziekenhuis ietsje dichterbij: ‘Ben er redelijk optimistisch over’

interview Deze speciale school zit anderhalf jaar in noodloka­len: ‘We laten ons niet beperken door een gebouw’

ROOSENDAAL - De Kroevendonk was toch al een van de meest bijzondere basisscholen van Roosendaal: door het inclusief onderwijs dat de school voorstaat, zitten leerlingen die zorg nodig hebben - zoals kinderen met downsyndroom - in ‘normale’ klassen. Sinds dit jaar is de school ook nog eens volledig gevestigd in noodlokalen.

18 januari