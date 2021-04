Komen de kroonringen terug in de stad Roosendaal?

Toen werden de meeste ringen in de stad Roosendaal weer gedemonteerd. Niet in de dorpen. Want daar is het altijd goed gegaan. Een half jaar geleden kreeg Wouw er zelfs nog vijftig kroonringen bij. Want daar houden de mensen zich zo goed aan de regels dat er te weinig plaats aan de lantaarnpalen is. ,,De sociale controle is groter in de dorpen", gaf wethouder Klaar Koenraad (GroenLinks) als vermoedelijke reden op.