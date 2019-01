Kom naar de open dag van BN DeStem in Roosendaal

Op die redactie kunt u kennismaken met hoofdredacteur Hille van der Kaa, verslaggevers, vormgevers en internetredacteuren. We laten u graag zien wat er komt kijken bij het maken van de krant en website. Zeven dagen per week schrijven wij over uw buurt, uw gemeente en uw sportclub. Alles draait om úw regio. Heeft u tips over onderwerpen of opmerkingen over onze keuzes? Laat het de makers die dag weten.