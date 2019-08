Koffieleuten in pop-up huis Oudenbosch met politie, gemeente en Woonkwartier

OUDENBOSCH - Na pop-up winkels, pop-up partytenten en pop-up restaurants, is er nu ook een pop-up huis en dat is de komende zes weken te vinden in de Spuilaan in Oudenbosch.

Het gaat om een leegstaande woning van woningcorporatie Woonkwartier die de komende zes weken elke dinsdag open is voor mensen die er hun ideeën over de wijk kwijt willen. Natuurlijk met een vers bakkie troost er bij.

Woonkwartier wil leefbaarheid bevorderen

Zo wil Woonkwartier samen met de politie en de gemeente Halderberge inventariseren wat er deugt en niet deugt in de wijk. ,,We willen in gesprek gaan met de mensen om te bezien of we de leefbaarheid kunnen verbeteren", zegt een woordvoerder van Woonkwartier.

Ook de wijkregisseur en de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) zijn aanwezig. Met hen kunnen bewoners zelfs nog een rondje door de wijk maken, nadat het praatuurtje voorbij is. Na zes weken hoopt Woonkwartier een inzicht te hebben gekregen in de pijnpunten en wensen van bewoners van de wijk.

Volledig scherm Spuilaan 22, het derde huis van rechts, is de komende 6 weken een pop-up woning waar buurtbewoners met hun vragen, ideeën en klachten terecht kunnen. © googlestreetview

Op de vraag waarom speciaal voor de wijk Spui is gekozen, verwijst de gemeente Halderberge door naar de woordvoerder van Woonkwartier. Die laat weten dat dat is gebeurd naar aanleiding van signalen die binnenkwamen bij de wooncorporatie. ,,Je kunt het ook klachten noemen", zegt Fabian de Rond. ,,Waarover die klachten inhoudelijk gingen weet ik niet. Ik heb er ook geen cijfers van, maar meestal hebben die te maken met overlast, ruzies of het onderhoud van plantsoenen.”

In de wijk Spui zijn ook 120 bedrijven gevestigd

In Spui wonen 1.925 mensen verdeeld over 780 huishoudens, van wie de helft in een huurwoning woont. Maar daarnaast zijn in de wijk Spui ook 120 bedrijven gevestigd en dat is twee keer zo veel als gemiddeld in Nederlandse buurten. Dat blijkt uit staatjes uit 2018 van de website cijfers.nl die voor elke buurt in Nederland gegevens verzamelt.

Daarop kun je ook zien dat de Spui-bewoners in de leeftijdsgroep 15 tot 45 jaar ondervertegenwoordigd zijn. Het percentage nieuwe Nederlanders is er vergeleken met landelijke gemiddelden juist relatief hoog, evenals het sterftecijfer. Het gemiddelde inkomen per inwoner ligt rond de 22.200 euro.

Volledig scherm Fabian de Rond van wooncorporatie Woonkwartier; ‘We willen een luisterend oor bieden’. © onbekend

Luisterend oor naar aanleiding van klachten

Volgens De Rond hebben deze gegevens geen rol gespeeld bij de afweging. ,,De signalen die we binnen kregen, waren voor ons reden om samen met de politie en de gemeente de mensen een luisterend oor te bieden. Misschien kunnen we advies geven over hoe ze zelf dingen kunnen oplossen. Omdat er in Spui geen wijkhuis is waar mensen kunnen samenkomen, hebben we voor een woning gekozen die op dit moment niet verhuurd wordt.”