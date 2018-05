Koffie- en theemerk Biggelaar doet het goed en wil uitbreiden in Roosendaal

ROOSENDAAL - Zo'n 2,5 jaar na het schenken van het eerste kopje Van den Biggelaar-koffie nieuwe stijl, is het bedrijf Biggelaar Koffie & Thee op zoek naar een nieuwe, grotere locatie in Roosendaal.

Eigenaar Rob Jansens wil zijn onderneming aan de Zwaanhoefstraat (Majoppeveld) verhuizen naar een zichtlocatie. ,,We hadden in principe een pand gevonden op Borchwerf II, maar dit bleek grondgebied te zijn van de gemeente Halderberge. Dan zou Van den Biggelaar verkassen naar Oud Gastel. Dat kon ik niet over m'n hart verkrijgen, we zijn een echt Roosendaals bedrijf en blijven dan ook in deze gemeente gevestigd."

Oud Gastel

Dus is Jansens nog steeds op zoek naar een nieuwe, ruimere locatie. Want het gaat goed met het bedrijf dat eind 2015 de koffiebranderij Van den Biggelaar nieuw leven inblies. Marijn van den Biggelaar was in 1823 de grondlegger van de onderneming in koffie, thee en tabak. Het bedrijf floreerde jarenlang en had naast de hoofdvestiging in Roosendaal (hier is nu winkelcentrum De Biggelaar gevestigd) ook fabrieken in Essen, Antwerpen en Breda. Totdat de concurrentie grote branderijen bouwen, Van den Biggelaar kon daar niet tegenop. In 1983 verdween het koffiemerk, om 32 jaar later een comeback te maken aan de Zwaanhoefstraat.

,,We richten ons nog steeds alleen op de horeca en andere bedrijven. We krijgen vaak de vraag of onze koffie en thee ook aan particulieren kunnen worden verkocht, maar dat gaan we niet doen. We willen ons merk exclusief houden", aldus Jansens.

Concurrentie

Vanwege de concurrentie zegt hij niet hoeveel marktaandeel Biggelaar Koffie & Thee de afgelopen paar jaar heeft veroverd, maar volgens Jansens lopen de zaken goed. ,,Het is een markt met veel concurrentie, maar we hebben echt onze plek gevonden. We richten ons voornamelijk op Zeeland, Brabant en Zuid-Holland. In steeds meer horecagelegenheden kan onze koffie en thee worden gedronken."

Bij het bedrijf werken vijf mensen, het is volgens eigenaar Jansens niet de bedoeling dat er naast koffie en thee, nog meer producten bijkomen zoals vroeger tabak. ,,Nee, we breiden liever onze koffie- en theekaart uit. Daarin zijn we gespecialiseerd."