Koetsier Erik Evers uit Oudenbosch opnieuw op de bok van Glazen Koets

De 37-jarige koetsier is al zestien jaar in dienst bij de Koninklijke Stallen in Den Haag en één van de vijf eerste koetsieren aan het hof. ,,Het blijft steeds weer een enorme eer om met het achtspan door Den Haag te mogen rijden.''

De geboren Limburger volgde een driejarige opleiding tot koetsier op het hippisch centrum in Deurne. Daar leerde hij zijn vrouw Judith van Loon uit Roosendaal kennen, waarop ze later in Oudenbosch terecht kwamen. Behalve als koetsier van het koningshuis is hij ook wedstrijdmenner. ,,Twee maanden voor prinsjesdag stopt mijn wedstrijdseizoen om elk risico van blessures te vermijden.''

Fijn rijtuig

Bij de laatste troonrede van koningin Beatrix in 2012 mocht Evers debuteren als eerste koetsier. Hij volgde toen Edwin van de Graaf op. ,,Toen reden we nog met de Gouden Koets. Dit wordt de tweede keer dat ik de Glazen Koets door Den Haag mag rijden. Een fijn rijtuig, goed wendbaar. Al zal ik met evenveel plezier over een aantal jaren de Gouden Koets weer van stal halen.''

Wekker op vier uur

De rondrit van tweeënhalve kilometer begint stipt om 13.00 uur. Voor Everts gaat de wekker dinsdag in Oudenbosch al om vier uur. ,,Ik ga er met een soort van gezonde wedstrijdspanning heen. Alles moet tip top in orde zijn. De repetities en doorloop zijn goed verlopen, het achtspan wisselt jaarlijks van samenstelling. Dit keer zes hengsten en twee ruinen. En volgend jaar zijn de tuigpaarden aan de beurd. Dan neemt een ander mijn plaats op de bok in. Eens in de twee jaar kom ik in aanmerking om het koninklijk paar door de stad te rijden.''

De rest van het jaar is Evers niet alleen bezig met het schoonhouden van de stallen of poetsen van de koetsen. ,,Iedereen kent de Koninklijke Stallen vooral van prinsjesdag. Maar gemiddeld hebben we veertig optredens per jaar. Vorige week woensdag nog. Toen haalden we met het galarijtuig een nieuwe ambassadeur op, die op paleis Noordeinde zijn geloofsbrieven kwam aanbieden.''

Of de koning na afloop van prinsjesdag zijn eerste koetsier nog spreekt, kan Evers niet zeggen. ,,Dat is beroepsgeheim. Natuurlijk heb ik om me heen een heel team lopen van erewachters en daar evalueren we de rijtoer mee.''