Koeriers riskeren boete bij stilstaan in Hoevense winkelstraat

Thuisves­ter gaat meningen peilen over Klik voor Wonen

1 december RUCPHEN - Eigen woningzoekenden eerst! Het is een noodkreet, die steeds vaker te horen is in de gemeentehuizen. In Rucphen is meermaals fel gediscussieerd over de vraag of eigen woningzoekenden geen voorrang zouden moeten krijgen boven mensen van buiten de gemeente.