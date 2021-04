Koepelkoekjes en chocorepen van Halderbergse signatuur

Achter de schermen Hoofdredac­teur André Trompers over nieuws in coronatijd: ‘Je moet constant blijven zoeken naar de waarheid’

11:19 Sinds de coronacrisis is de 'waarheid’ achterhalen belangrijker dan ooit. Kloppen die cijfers wel? Wat zeggen ze eigenlijk? En controleren we de feiten voldoende? In gesprek met André Trompers, hoofdredacteur van BN DeStem. ,,We doen het niet altijd goed genoeg.”