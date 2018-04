'Koepel in Zegge voor verenigingen'

ZEGGE - Lente in de Bol in Zegge is het platform geworden om een nieuw initiatief voor samenwerking in het verenigingsleven te lanceren. Peter Timmermans heeft de drukbezochte Open Dag van gemeenschapshuis De Nieuwenbergh benut om te polsen wie het idee wil ondersteunen. ,,Een naam? Daar zijn we nu nog niet mee bezig.''

Timmermans is lid van de Dorpsraad Zegge, maar benadrukt dat het initiatief op een andere gedachte is gestoeld en dus ook andere doelen nastreeft. ,,Ik heb er met veel mensen over gepraat. We merken niet alleen dat het leuk is om mensen bij elkaar te brengen, maar ook dat het belangrijk is'', zegt de voorzitter van wijkvereniging Meulenkwartier. Hij noemt Patrick de Rooij van tennisvereniging Hooghei als een van zijn medestanders. ,,Als er voldoende draadvlak is, kunnen we meters maken. Als het aan mij ligt zijn we voor het eind van het jaar aan het werk.''

Volledig scherm Peter Timmermans © Archief BN DeStem

Timmermans, als nummer 5 van het CDA niet in de raad gekozen, verzekert dat zijn streven geen politieke achtergrond heeft. ,,Het is echt een leuk dorp, maar de mensen mogen er best wat meer trots op zijn. Saamhorigheid versterkt wat mij betreft de leefbaarheid. We missen hier iets gezamenlijks en ik wil kijken hoe we elkaar kunnen versterken en het dorp kunnen verbinden'', zegt de van origine Zeeuw. Als het om herkenbaarheid gaat neemt hij een voorbeeld aan het zeer actieve Beleef Sprundel. ,,Maar we willen dat zeker niet kopiëren. Wel denk ik dat het SKW ook in de koepel hoort, net zoals in Sprundel.''

Vissen in zelfde vijver

Door het verenigingsleven samen te brengen onder een koepel ontstaat niet alleen een bundeling van krachten, maar worden activiteiten ook beter op elkaar afgestemd, is het idee. ,,Nu vissen verenigingen vaak in dezelfde vijver als het om vrijwilligers en sponsoren gaat.'' De Dorpsraad wat hem betreft een andere functie. ,,Meer op het niveau van gesprekspartner van de gemeente. Het idee leefde al, maar ik wilde hier peilen of de verenigingen er voor open staan.''

Honderden mensen

Wat dat betreft bleek de timing prima, want in De Nieuwenbergh presenteerde zich vrijwel het complete verenigingsleven uit het dorp. ,,Er zijn honderden mensen geweest'', blikte voorzitter Helmi Winkels tevreden terug. ,,We hebben ook de hele dag door demonstraties gehad: muziek en dans. Alleen de schermers van Beau Geste zijn niet gekomen....''