Kobus en Kwiebus nóg verder bij Wouw vandaan? ‘Dat vinden we helemaal niks’

video Noortje (22) wil graag werken voor een minimum­loon, maar krijgt het niet

10:02 ROOSENDAAL - Wat zou jij doen als je Noortje van Lith (22) was? Ze wil dolgraag werken, maar vindt wel dat zij - en met haar alle 200.000 arbeidsgehandicapten in Nederland - het minimumloon moet kunnen verdienen. Volgens de Roosendaalse is het tijd om de straat op te gaan.