Kober wil overleg met ouders

ROOSENDAAL - Kober Kinderopvang wil in overleg met ouders van drie Roosendaalse basisscholen bekijken of buitenschoolse opvang wellicht meer op maat aangeboden kan worden.

Dat zegt Jacqueline van Dongen, regiomanager bij Kober, naar aanleiding van de protestactie die ouders van De Heiberg, Joseph en Blokwei op touw hebben gezet. ,,We hadden deze kritiek op deze manier niet verwacht en willen onderzoeken of we meer kunnen aansluiten bij de wensen van de huidige klanten."

Tientallen ouders van de drie scholen uitten begin deze week hun onvrede over het besluit van schoolbestuur KPO om voor de buitenschoolse opvang vanaf het nieuwe schooljaar in zee te gaan met Kober, die al op vijftien van de twintig KPO-scholen bso aanbiedt. Maar ouders zien dat niet zitten omdat Kober (meer dan 185 opvangpunten in West-Brabant) duurder is en minder flexibel werkt dan de Stichting Kinderopvang West-Brabant die tot nu toe de opvang op de drie scholen regelt.

Draagvlak

Onder aanvoering van woordvoerder Thomas Schipper hebben de ouders een facebookpagina geopend ('betaalbare bso in roosendaal') waarmee ze het draagvlak voor verdere actie willen vergroten. ,,Ouders kunnen zich daar melden zodat we samen naar alternatieven kunnen zoeken. We horen dat onafhankelijke bso's en kleinere stichtingen intussen worden overspoeld met aanmeldingen. Dat willen we staven."

KPO-bestuurder Kees Mens liet eerder weten voor Kober te kiezen vanwege de educatieve programma's tijdens de buitenschoolse opvang die aansluiten op wat ze op school leren. ,,Daar zitten veel ouders helemaal niet op te wachten", zegt Schipper. ,,Kinderen zitten al een hele dag op school en moeten na schooltijd gewoon leuke dingen doen."

Volgens Van Dongen zijn de programma's ontwikkeld in samenwerking met KPO. ,,We trekken daarin samen op. We willen meer zijn dan een inloophuis waar je per kwartier kunt afrekenen. Maar wij bieden ook speelmogelijkheden aan."

Zegge

In Zegge rommelt het al langer rond de bso bij basisschool Mariadonk waar zowel Kober als de Stichting Kinderopvang Mariadonk (SKM) actief zijn. Voorzitter Kim van Grevenhoek zegt op zoek te gaan naar een andere locatie in het dorp om de eigen goedkope en flexibele bso voort te zetten. ,,Wij kregen een wurgcontract van schoolbestuur Borgesius waarbij we onder meer peuters zouden moeten afstaan aan Kober. Dat doen we dus niet. We gaan onze taak buiten de school voortzetten."