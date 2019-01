KNZB: ‘Kies voor multifunctioneel zwembad’

Dat schrijft de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) in een brief aan de gemeenteraad. ,,De Flippers wil de wedstrijdploeg uitbouwen en naar een hoger niveau tillen. Daarnaast wil ze meer wedstrijden organiseren, ook in samenwerking met andere clubs en met scholen. Zonder goede zwemaccommodatie zijn die ambities niet te realiseren en wordt het zeer lastig een wedstrijdploeg in leven te houden waardoor de aanwas van jeugdleden zal afnemen.”

De KNZB adviseert de gemeente Rucphen in te zetten op een multifunctioneel zwembad waarin meerdere activiteiten gelijktijdig naast elkaar kunnen plaatsvinden. ,,Dat zal zorgen voor een optimale exploitatie en het biedt ook de beste ontwikkelingskansen voor de diverse verenigingen”, schrijft Robin Reverda, accommodatie-adviseur van de KNZB.

Aanleiding voor de brief de KNZB: een oriënterend gesprek dat de bond in december in het gemeentehuis had over haar eigen rol bij de totstandkoming van een nieuw zwembad in Rucphen. Over een nieuw zwembad wordt al een aantal jaar gesproken, als onderdeel van de bredere toeristische ontwikkelplannen voor het zogeheten Binnentuingebied. Een deel van die plannen gingen de ijskast in, maar niet het zwembadplan omdat het huidige bad al ruim 40 jaar oud is.

Volgens de KNZB kan Rucphen het best uit de voeten met een zogeheten C-accommodatie, gezien het niveau waarop zwemvereniging De Flippers actief is. En dat betekent: een bassin van 25 meter lang en 15,4 meter breed zodat er zes wedstrijdbanen in passen. De watertemperatuur zou tussen de 25 en 28 graden Celsius moeten zijn.

Als de gemeente slim is, kiest ze voor een technische aanpassing waardoor binnen één bassin op twee plekke twee verschillende watertemperaturen mogelijk zijn. Want, redeneert de KNZB, zo kunnen je alle doelgroepen faciliteren en dat zal veel geld besparen in de exploitatie.

Doelgroepactiviteiten, zoals aquajogging, aquafitness en floatfit, worden namelijk steeds populairder. Andere trends in zwemland zijn groeiende vraag naar baanzwemmen, aanleren zwemtechniek (met name borstcrawl), steeds meer zwemwedstrijden in buitenwater, groei triatlonsport en daardoor ook van zwemmen. De vraag naar klassiek recreatief zwemmen neemt af.

