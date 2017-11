Knusse Bierdaagse slaat ook buiten Roosendaal aan

Tja, hoe we op dit idee kwamen?, laat mede-bedenker Maurice de vraag even bezinken. ,,We waren een jaar of drie geleden met een paar man naar Essen. Daar wordt jaarlijks de oermoeder van de bierevenementen gehouden. We hadden het daar enorm naar ons zin. En toen dachten we: waarom hebben we zoiets hier niet?’’