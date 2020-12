Knolselderij als snack? Dit bedrijf Oudenbosch maakt er kroketjes van

,,Nergens staat knolselderij bekend als sexy, eigenlijk. In Engeland noemen ze hem zelfs the ugly one", vertelt Arno lachend. De Oudenbosschenaar is bij groenteveredelaar Rijk Zwaan verantwoordelijk voor de knolselderij. ,,Ons doel bij Apio Snacks is om knolselderij meer bekendheid te geven", legt Arno uit.



,,Als we niet oppassen, wordt het een vergeten groente. Mensen kennen het van de snert en de selderijsalade, maar verder weten ze vaak niet wat ze ermee kunnen doen. En dat terwijl het zo'n gezonde, veelzijdige groente is. Knolselderij zit vol met vitamine C, B en K.”