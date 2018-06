Knallen gehoord in Roosendaal: 'Geen schietpartij'

Plan voor islamiti­sche basis­school in Roosendaal

14:32 ROOSENDAAL - De Stichting Islamitisch Primair Onderwijs (SIPO) wil een islamitische basisschool openen in Roosendaal. De stichting heeft momenteel drie scholen in Bergen op Zoom, Breda en Tilburg. Roosendaal kent nog geen basisschool met een islamitische identiteit. SIPO zou het liefste een school openen in de wijk Kroeven.