Kluiskraak in Rabobank uitgevoerd door professionals: 'Een klassieke kraak'

Leeggeroofd

Maandagmiddag werd ontdekt dat de kluisjes in de kelder van het bankgebouw waren leeggeroofd. Het politie heeft wel een vermoeden hoe de daders zijn binnengekomen maar wil daar nog niet meer over zeggen. ,,Allerlei scenario's zijn nog mogelijk, we houden ook rekening met hulp van binnenuit.''



Over de buit en het aantal gedupeerden is nog niks bekend. Volgens de politie telt de kelder meer dan honderd kluisjes. De Rabobank is bezig met de inventarisatie van de schade en het aantal getroffen klanten.



Het bankfiliaal is vandaag nog gesloten.