Kluisjesroof Rabobank: rechtbank gaat flink deel van schadeclaim Oudenbossche weduwe afwijzen

OUDENBOSCH/UTRECHT - De rechtbank in Utrecht wijst een groot deel af van de vordering van 236.000 euro die Rita Kriek-Munshi (71) uit Oudenbosch heeft op de Rabobank. De vrouw heeft volgens de rechter niet aangetoond wat er bij de grote kluisjesroof in haar woonplaats (2018) precies is gestolen uit haar safeloket.