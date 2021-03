Klokken basiliek beieren voor George Kooijmans, waar Golden Earring ooit videoclip opnam

OUDENBOSCH - Als hommage aan de door ALS getroffen George Kooymans klinkt donderdag om 17.15 uur in heel Nederland Golden Earring’s Radar Love . Oudenbosschenaar Ben Brans (66) mobiliseerde kerken in de regio donderdag mee te doen aan het muzikale eerbetoon aan de gitarist, zanger, componist.

Te beginnen bij de basiliek in Brans’ eigen Oudenbosch. ,,Pastoor Maickel Prasing was gelijk enthousiast. De basiliek beschikt weliswaar niet over een carillon, maar met klokgelui geven we ook aandacht aan ALS en George in het bijzonder.‘’ Extra bijzonder is dat dezelfde basiliek in 1999 het decor vormde voor de videoclip bij het nummer Paradise in distress. ,,De opnames waren in het diepste geheim, dus zelfs ik wist niet dat mijn favoriete band in de kerk filmde. In de clip herken ik het interieur wel.‘’ Ook de andere kerken van de Bernardusparochie doen mee.

Boxen

Donderdag 11 maart wordt Kooymans 73. Earring-fans in het hele land hebben opgeroepen om de grootste hit van de band op zoveel mogelijk plaatsen te laten horen. Radiostations doen mee, maar het kan ook thuis op misschien wel pickup, met boxen in de tuin, keihard in de auto of vanaf carillons in kerken. Overal zijn beiaardiers benaderd om Radar love tot in de verste uithoeken te laten horen.

Brans bewondert de Golden Earring al vanaf de tijd dat er nog een S achter de bandnaam stond. ,,Mijn eerste singeltje was In my house toen nog met zang van Frans Krassenburg. George was toen eigenlijk al de leider van de band en dat is hij ook na de komst van zanger Barry Hay, in al zijn bescheidenheid, altijd gebleven.‘’

Allerlaatste optreden

In Valkenburg zag hij ze eind jaren zestig voor het eerst live. ,,De band groeide snel naar uit tot grootste rockband van ons land. In 1976 voor het eerst een uitverkocht Ahoy, dat was fenomenaal.‘’ Brans zag de Haagse rockers zeker honderd keer live spelen tot en met het allerlaatste optreden in 2019. Het bericht eind januari dat Golden Earring acuut stopte, kwam hard aan. ,,Normaal gaat er geen dag voorbij zonder muziek van de Earring, maar een paar dagen kon ik echt geen enkele plaat van de mannen draaien.’'

Dat verandert donderdag, want dan schalt niet alleen in huize Brans ‘het nummer waarin alles samenkomt wat de Golden Earring zo uniek maakt’ uit de speakers, op datzelfde moment hamert bijvoorbeeld ook stadsbeiaardier Toni Raats in de Roosendaalse Sint Janstoren Radar love op de klepels. Zo verspreidt de rocksong zich als een olievlek over het hele land, ‘opdat het tot in Rijkevorsel en Curaçao, respectievelijk de woonplaatsen van George Kooijmans en Barry Hay te horen is’.