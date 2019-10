Klokje Oude Raadhuis in Roosendaal wordt in ere hersteld

ROOSENDAAL - In het torentje bovenop het Raadhuis in Roosendaal zit een heel oud klokje. ,,Uit het jaar 1610 als ik mij niet vergis", zegt stadshistoricus Joss Hopstaken. Al jaren doet het klokje niks meer. Maar daar komt verandering in.

,,Samen met collega Arwen van Gestel (VLP) heb ik het initiatief genomen om het klokje in ere te herstellen. We hebben aan de gemeente gevraagd of het te maken is", zegt Eric de Regt, fractievoorzitter van de Roosendaalse Lijst. ,,Wij werden door oudere mensen op straat aangesproken. Die miste het klokje heel erg. Het schijnt al tientallen jaren niet meer in werking te zijn”.

Raadsvergadering

,,Vroeger werd het klokje gebruikt aan het begin van raadsvergaderingen. Toen hadden die vergaderingen nog veel meer status dan nu. Ik begreep ook dat vroeger tijdens de opening van carnaval er een functie was voor het belletje". Het heeft maanden geduurd totdat De Regt en Van Gestel het verlossende woord van de gemeente kregen te horen; het is te maken! ,,Het is een vrij complex uurwerkje en al een tijdje buitengebruik. Er is nu een bedrijf gevonden dat het klokje kan maken”.

Historisch