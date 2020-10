Klimmen naar leermonumenten in Gastelse kerktoren

,,De combinatie leren en monumenten was me op het lijf geschreven. Al kon ik er in het monumentenweekend nog geen handen en voeten aan geven.‘’ In de weken daarna zocht hij contact met het Markland College met de vraag of een mini-excursie in de Laurentiuskerk van Oud Gastel kans van slagen had. ,,Kleine groepjes, alles coronaproof. De school was meteen enthousiast, want uitstapjes buiten de school zijn dit jaar dun gezaaid.‘’