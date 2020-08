Klimmen doet iedere leerling in eigen tempo op nieuwe school BergOp

ROOSENDAAL - Vergeet basisschool De Rietgoor, de toekomst is aan kindcentrum BergOp. Voor de zeventig leerlingen die aanstaande maandag naar de school aan de Hoveniersberg komen is alles nieuw.

Nieuwe naam, nieuw logo en een totaal vernieuwd schoolgebouw. Guido Putter en Susanne Hansen-Commandeur vormen de tweekoppige directie. Samen geven ze komend schooljaar ook leiding van Het Palet, de openbare daltonschool in Rucphen. ,,Voor daltononderwijs is op kindcentrum BergOp niet gekozen‘’, zegt Guido, ,,dat is in Roosendaal al beschikbaar, het is goed dat ouders en kinderen voor meerdere smaken kunnen kiezen.‘’

Het voorvoegsel Kindcentrum verdient wel enige uitleg, vindt Susanne. ,,Het is de verzamelnaam voor basisschool BergOp, de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang.‘’ Van die laatste voorzieningen wordt het duo tevens vestigingsmanager.

Onderwijshoofdstuk

Met de nieuwe naam komt een eind aan bijna een kwart eeuw basisschool De Rietgoor. Deze was eerst gevestigd aan de Heulberg, waar nu Islamitische school Aïsha onderdak heeft. Het was volgens de Stichting OBO en beide directieleden zaak om dat onderwijshoofdstuk af te sluiten.

,,We beginnen met een frisse start. Kleinschalig, want zeventig leerlingen verdeeld over vier combinatieklassen is niet veel. Gestage groei is prima zonder al te groot te worden.‘’

Klimmen in eigen tempo

De naam van de school Bergop is een verwijzing naar de weg die kinderen afleggen tijdens hun leerproces. Susanne zet de beeldspraak voort: ,,Iedereen loopt zijn eigen route naar zijn eigen top. Onze missie is: klimmen doe je in eigen tempo, de school begeleidt de kinderen in de weg Bergop.‘’

Met drie leerkrachten, één onderwijsassistente en een conciërge maken de twee directeuren de nieuwe start. Het vrijgekomen schoolgebouw van De Lavoor mocht van de gemeente Roosendaal voor 1,2 miljoen euro verbouwd worden. Dat geld is welbesteed, want binnen herinnert vrijwel niets meer aan de vorige school. Guido en Susanne zijn sinds 1 februari vrijgemaakt om én het bouwproces én het onderwijs op de rails te zetten. ,,In dat opzicht kwam corona toen de leerlingen thuis zaten nog wel even goed van pas.‘’

Graag hadden ze deze zaterdag voorafgaand aan het schooljaar open dag gehouden voor ouders, leerlingen maar ook omwonenden. ,,Te veel drukte, waardoor we mogelijk over twee weken de krant weer halen omdat we moeten sluiten. In plaats daarvan hebben we nu een filmpje in de maak: een virtuele rondleiding door het schoolgebouw‘’, zegt Guido.