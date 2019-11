Klimaattop voor jongeren in Roosendaal: ‘het klimaat boeit mij heel erg’

Sinter­klaas voor de honderdste keer in Wouw

15:02 ROOSENDAAL - In 1919 kwam Sinterklaas voor het eerst in Wouw op bezoek om de kinderen te verassen. Hij deed dat op uitnodiging van het sinterklaascomité dat juist opgericht was. Daarom dit jaar niet alleen een intocht, maar op vrijdagavond 22 november gaan de kinderen in het park op zoek naar ‘Het geheim van Sinterklaas’.