Klimaatcrisis? Hoog tijd dat we eens wat mínder gaan doen!

Onrust over verdwijnen spoorweg­over­gan­gen in Nispen: ‘Hier is het laatste woord nog niet over gezegd’

14 augustus NISPEN - Spoorwegbeheerder ProRail overweegt drie spoorwegovergangen bij Nispen te sluiten. Het gaat om de overgangen in de Bergsebaan, Maststraat en Nigtestraat. Dat is volgens ProRail nodig om het nieuw ERTMS-beveiligingssysteem op het spoor in te voeren. Die wegen zouden daardoor in de toekomst langs twee kanten doodlopen. Vooral de sluiting van de Bergsebaan zorgt in Nispen voor wat onrust: ,,Hier is het laatste woord nog niet over gezegd.’’