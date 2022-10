Klimaatactie Roosendaalse tieners genomineerd voor award: ‘Een enorme verrassing’

Molenaar (23) trekt na belevenis­sen bij RBC en DVO‘60 nu het rode Roosendaal-shirt aan: ‘Maar Alliance en BSC hoeven niet te bellen’

‘Wat doe je nu? Dat kan je toch niet maken?’ In huize Molenaar volgde even een golf van verbazing. Met name bij DVO‘60-speler Niels, het broertje van Jeroen Molenaar (23). Bij Roosendaal gaan spelen, terwijl je groot bent gebracht bij de buren. En dan hing het RBC-shirt ooit ook nog in de kast.

