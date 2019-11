Kleine reünie op het Gertrudis in Roosendaal: Professor Pieter terug in de klas

Alsof er geen 28 jaar verstreken zijn, barst bij het hek van het Gertrudis in Roosendaal een spervuur van grappen los en wordt de een na de ander lekker in de zeik genomen.

Hoogleraar

Voor een paar uurtjes zijn de tien mannen terug op de plek waar het allemaal begon. Dat ter ere van vriend en oud-klasgenoot van het Gertrudis-gymnasium Pieter Bruijnincx. Die is onlangs benoemd tot hoogleraar Duurzame Chemie en Katalyse aan de Universiteit van Utrecht. Op 2 december houdt hij zijn oratie. Vandaag is 'professor Pieter' terug in de klas voor een ouderwets 'potjespracticum', mét de leraren van toen.

Het is een soort vrijgezellendag, op het programma staan een Escaperoom en een nineties party in de Mezz in Breda.

Reageerbuisjes

Voor Pieter staan vijf reageerbuisjes, hij moet analyseren welke zouten erin zitten. ,,Per goed antwoord, mag hij met een vrouw minder aanpappen vanavond'', belooft Bart Suijkerbuijk. ,,Positief aantonen, niet elimineren'', waarschuwt technisch onderwijs assistent Nicole van Beers. Pieter schudt met de buisjes en heeft binnen no time alles op een rijtje. ,,Dan is die laatste natrium-magnesiumsulfaat'', sluit hij foutloos af.

,,Het is eigenlijk al tien jaar geleden dat ik zelf een proef heb gedaan. Als ik nu nog in het lab kom, is dat alleen om iemand te spreken'', lacht hij.

Chemie

Bart en Pieter kennen elkaar al sinds de tweede klas. ,,Hier is onze liefde voor scheikunde ontstaan. We zijn allebei in Utrecht chemie gaan studeren en 12 jaar geleden kort na elkaar gepromoveerd. Pieter is nu hoogleraar, ik ben in het bedrijfsleven gaan werken'', blikt hij terug.

De hechte vriendengroep, uitgewaaierd over heel Nederland, heeft altijd contact gehouden. ,,We gaan nog steeds eenmaal per jaar met zijn allen naar de Ardennen. Lekker mannendingen doen. Wat dat is? Survivallen, ouwehoeren. En bier drinken, natuurlijk.''

Examens

Cijferlijsten en oude klassenfoto's gaan rond. Docenten Ad Hoogerhuis Ton Schrauwen (scheikunde) , Sjaak van Doorn van de beruchte uitspraak 'Natuurkunde is níet leuk', Noor van der Ster en Harry Meijers (biologie) zijn er trots op, dat ze aan de wieg van deze indrukwekkende carrière stonden. De docenten laten cijferlijsten en oude klassenfoto's rondgaan. Er prijken dikke 8'en op, maar ook een enkele 1.5.