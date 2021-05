Kleine Mensjes maken van Koepelstadje Oudenbosch een kubusstadje

OUDENBOSCH - Van Koepelstad naar Kubusstad is maar een kleine stap als je Monique Jasperse en Marieke Bendeler hun gang laat gaan. De twee buurvrouwen op de Markt in Oudenbosch bedachten de Kleine Mensjes Route met miniaturen in doorzichtige kubusjes. De eerste komt aan Café de Biecht te hangen.

Monique Jasperse is eigenares van de Kunsthal Oudenbosch. ,,Buiten de Kunstroute in september vorig jaar heb ook ik nauwelijks iets te doen gehad. Maar dat geldt voor elke ondernemer, galeriehouder of wat dan ook. Ik begon schilderijtje met steeds verschillende stoelen te schilderen en die te verkopen. De helft van de opbrengst ging naar De Biecht, want de horeca was het hardst geraakt.‘’

In de immer inspirerende gesprekken met buurvrouw Marieke kwam het op de terugkeer van toeristen naar Oudenbosch als de pandemie achter de rug is. ,,We zien dat voor onze deur gebeuren. Mensen stappen uit de auto, gaan de basiliek in en vertrekken daarna weer. Zonde van bijvoorbeeld het kloostercomplex, het Arboretum maar ook de winkeliers verderop.‘’

Broeder Frank met fiets

Marieke Bendeler had in Leeuwarden, waar haar moeder woont, de Miniature People gezien. Een fotograaf ging met miniatuur poppetjes de stad door en liet hier en daar poppetjes staan. Dat breidde zich uit en is sindsdien citytrip-waardig. Monique ging kijken in de Friese hoofdstad en had er gelijk een beeld bij om Oudenbosch ook van ‘kleine mensjes’ te laten genieten. In kleine vitrines van 2,5 bij 2,5 centimeter komen de tafereeltjes. Grappig, ontroerend of aan het denken zetten. ,,We hebben bijvoorbeeld broeder Frank met zijn fiets. Voor Oudenbosch een bekend figuur, dat kubusje plakken we straks tegen de voorgevel van de Biecht.‘’

Bij de Kunsthal zelf komen kijkers naar het schilderij ‘Offergave’ van kunstenaar Joop van Rijsbergen. ,,Zo bruisen we van de ideeën om hartje Oudenbosch te voorzien van kleine mensjes met als doel bezoekers meer ons stadje in te trekken. Met QR-code is de route te maken.‘’ De eerste tien vitrines zijn al besteld, via de Facebook-pagina Kleine Mensjes Route Oudenbosch kunnen centrumbewoners een aanvraag doen.

Volledig scherm Oudenbosch - 11-5-2021 - Foto: Pix4Profs/Marcel Otterspeer -Marieke Bendeler en Monique Jasperse ontwikkelen een Kleine Mensjes Route in Oudenbosch. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer