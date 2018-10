Kleine meid Tinte is de 30.000ste telg in Halderberge

Niet iedereen welkom op informatie­avond SUEZ over Biominera­len

19:30 ROOSENDAAL - In het kantoor van SUEZ aan de Potendreef in Roosendaal worden woensdagavond de eerste 'direct betrokkenen' geïnformeerd over de nieuwe Biomineralenfabriek die SUEZ en Biomineralen BV daar op het bedrijfsterrein willen gaan bouwen.