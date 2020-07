Klein maar fijn: toekomstige bewoners dolblij met plek om eigen tiny house te bouwen in Roosendaal

Rolf van Boxmeer en Tessa Peters van ontwerpbureau Rezone die door de gemeente zijn aangezocht het project te begeleiden legden uit dat met de tiny houses ingespeeld wordt op ideeën en wensen van de toekomstige bewoners. ,,Ieder mag voor de eigen woning met een eigen ontwerp komen. Het concept beoogt te laten zien dat wonen anders kan, flexibeler, compacter, duurzaam en betaalbaar.''

De toekomstige bewoners huren gedurende maximaal zeven jaar voor 300 euro per maand een stukje grond waar een eigen verplaatsbaar energieneutraal huisje van in totaal slechts 50 vierkante meter woonoppervlakte gebouwd wordt. ,,We hebben gekozen voor een diversiteit van jongere en oudere mensen, singles, koppels en mensen met kinderen.'', vertellen Rolf en Tessa.

Quote Met de huur erbij blijft dat een stuk goedkoper dan het huren van een bestaand huis Nieuwe bewoner Stijn Bode

Zelfstandig ondernemer Stijn Bode heeft veel zin in het concept: ,,Ik ga hier met mijn vriendin wonen. We mikken op een bedrag van 35000 euro voor ons huis. Met de huur erbij blijft dat een stuk goedkoper dan het huren van een bestaand huis. Dit huisje is voor ons onderdeel van een groter plan tot we zelf grond kunnen kopen.''

Student Dirk Jan Knook hoopt door creativiteit en inzetten van gebruikte producten een huisje voor 20.000 euro te kunnen bouwen. ,,Een studentenhuisje waar ik rustig kan studeren tot ik later een huis kan kopen. Het is een groot avontuur.'' Rosa - ze vermeldt liever geen achternaam - kiest bewust voor een tiny house om een zo klein mogelijke voetafdruk op de aarde weg te zetten: ,,Het is een bewuste keuze gericht op het buitenleven gevoel. Omdat ik hier met twee kinderen ga wonen laat ik een huisje bouwen in het hogere segment rond de 75.000 euro. Over zeven jaar kijk ik wel waar we dan terecht komen. Misschien wordt de termijn hier wel verlengd.''