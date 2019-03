Kledingzaak Jaspers/Valentijn in Sint Willebrord gaat sluiten, ‘Wat doen jullie ons aan’

Zonnebloem­gas­ten eten met veel plezier in Heerle

10:52 HEERLE - 'De dag van het eetplezier' noemde de Zonnebloem-afdeling Heerle-Moerstraten haar nieuwste activiteit. En het werd inderdaad eten met plezier, want 85 personen, onder wie enkele kinderen, schoven aan in De Afspanning in Heerle. Met op de achtergrond de muziek van het Roseländer Combo kreeg het eetplezier een extra dimensie.