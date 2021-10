Kledingbank Roosendaal voorziet in een behoefte

ROOSENDAAL - De Kledingbank in de voormalige Pius X-school in Roosendaal was nog niet officieel open voor het publiek of er vormde zich al een rij voor de ingang. Waarmee is aangegeven dat er zeker behoefte bestaat aan deze nieuwe voorziening in de stad.

De openingshandeling werd verricht door wethouder Klaar Koenraad (GroenLinks) die samen met Jan van Loenhout van De Kringloper het lintje doorknipte.

Over het hek gegooid

Het idee om een Kledingbank in te gaan richten ontstond toen de Ruilwinkel in Pius X omkwam in de spullen. Steeds meer zakken en dozen werden er afgegeven of gewoon over het hek gegooid. Volgens wethouder Koenraad zou dat wel eens te maken kunnen hebben met de prijs die voor het afvoeren van restafval moet worden betaald.

Direct na de opening van de Kledingbank in Roosendaal stond er een rij belangstellenden voor de ingang.

Al snel werd besloten de spulletjes van de Ruilwinkel naar kringloopwinkel Simple op Borchwerf te brengen en in Pius X een Kledingbank te beginnen. ,,Maar hier kan men géén kleding afgeven", haast Jan van Loenhout zich te zeggen. ,,Dat kan bij de kringloopwinkel. Vandaaruit gaat het naar ons sorteercentrum en naar de Kledingbank in Oudenbosch of Roosendaal.” Toch was het innemen van drie grijze zakken met kleding onderdeel van de openingshandeling. Ze werden gedoneerd door Anneke Eijk, gemeenteraadslid voor de VVD.

Direct na de opening snuffelt een mevrouw door de kledingrekken. ,,Het ziet er net zo mooi uit als in een winkel", zegt ze. Mevrouw hoopt een winterjas voor haar dichter te vinden. ,,In de winkel zijn die zo duur. Dat kan ik niet betalen.” Wethouder Koenraad over de behoefte aan een Kledingbank: ,,Na twaalf jaar Rutte is de bestaanszekerheid van de mensen uitgehold. Oei, dat is wel een heel politieke uitspraak!”

De nieuwe Kledingbank in Roosendaal is als een gewone winkel ingericht.

Herstelproces

Overigens is de Kledingbank niet de enige gebruiker van Pius X. Boven zit Fameus, dat mensen die in een herstelproces zitten ondersteunt. Humanitas is er gevestigd, net als de Voedselbank. Die Voedselbank krijgt wel een nieuwe ruimte. De dienst zat tot nu toe in de hal van Pius X, maar verkast nu naar twee lokalen van de oude school. De winkel hoeft dan niet keer op keer opnieuw te worden opgebouwd en bovendien komt de hal beschikbaar als ontmoetings- en wachtruimte.

Werkplein

Mensen krijgen bij het eerste bezoek aan de Kledingbank in de Edisonstraat een pasje. ,,Want iedereen mag in principe maar één keer per maand komen”, legt Jan van Lienhout uit. Mensen die via het Werkplein worden ingezet, controleren de dagelijkse gang van zaken.