Klaverweide wil duurzaam en veilig worden, maar zal ook de omgeving tevreden moeten stellen

Dakloze darters The Triples vinden onderdak in voetbalkan­ti­ne

12:00 Met het sluiten van café Concordia in Bosschenhoofd kwamen zowel de darters als biljarters op straat te staan. Een nieuw dorpshuis in en naast de Blokhut laat nog wel even op zich wachten. Tot die tijd kan dartvereniging The Triples terecht in de kantine van voetbalvereniging DEVO.