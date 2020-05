Klaverweide ontwikkelt zich juist nu in versneld tempo tot volwaardig bedrijvenpark

OUD GASTEL - De economie mag dan op veel plaatsen stil gevallen zijn op bedrijventerrein Klaverweide in Oud Gastel is daar weinig van te merken. ,,De aanloop was lang, maar nu maken we stappen‘’, zegt Willem van Ginneken.

Samen met zijn vrouw Patricia vormt hij de directie van bedrijvenpark Klaverweide BV in de oksel van twee provinciale wegen N268 en N641, beter bekend als het voormalig terrein van de melkfabriek. Precies een eeuw lang werd op de 5,5 hectare grond zuivel bereid in achtereenvolgens melkfabrieken Vacca Hollandia, Menken Landbouw en Campina. De Vaccaweg, fabriekskantoor en kaashal herinneren aan de rijke zuivelgeschiedenis van Oud Gastel.

In 2011 kocht bouwbedrijf Hoendervangers met Van Ginneken aan het hoofd het verlaten fabrieksterrein met de bedoeling een kleinschalig bedrijvenpark in te richten voor een vijftiental bedrijven. Projectontwikkeling, acquisitie, inrichting en parkmanagement berusten in een aparte vennootschap, Klaverweide BV.

Nadat het terrein grotendeels bouwrijp was gemaakt duurde het even voor de eerste bedrijven aanklopten. ,,De economische recessie was hier debet aan‘’, aldus Van Ginneken, die intussen wel het bestemmingsplan ‘zuivelindustrie’ gewijzigd kreeg in ‘bedrijven en kantoren‘. Daarmee kwam er beweging in het bedrijvenpark.

Grondverzet

Inmiddels is 70 procent van de grond verkocht. Princewerk, dat bouwvakkers detacheert, klopte al snel aan. Eerst gevestigd in het voormalige Campina-kantoor, sinds drie jaar in een eigen bedrijfsgebouw. Later volgden een zelftankstation van Jora, containertransport Overdevest en Van de Kar grondwerken. Reeds gevestigd op Gastels eerste bedrijventerrein Korenweide, zagen deze drie ondernemingen kans hun bedrijfsactiviteiten op Klaverweide uit te breiden. ,,Prettige bijkomstigheid is dat Van de Kar alle grondverzet op ons terrein uitvoert’’, zegt Van Ginneken tevreden dat juist nu de ontwikkelingen in een stroomversnelling komen.

De infrastructuur van het bedrijvenpark krijgt steeds meer vorm. Zo wordt op de kop van het terrein een wadi aangelegd. ,,De wadi zorgt niet alleen voor een mooie uitstraling van het bedrijvenpark, het is ook de waterberging voor de bedrijven.‘’ Duurzaamheid prijkt ook op het visitekaartje van Klaverweide. ,,In gezamenlijkheid trekken we op in bijvoorbeeld de aanleg van zonnepanelen, zoals nu ook het glasvezel over het park wordt uitgerold.‘’

Voor overleg maakt Van Ginneken regelmatig gebruik van het leegstaande Campina-kantoor tot ook daar een nieuwe eigenaar voor gevonden is. ,,We hebben een serieuze kandidaat met zo'n zeventig medewerkers. Het zou mooi zijn als we uitgerekend in deze bijzondere tijden tot overeenstemming kunnen komen.‘’