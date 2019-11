Kirsten Elsten voor Grieks én Latijn door naar tweede ronde van Klassieke Olympiaden

Ik was dan ook mega blij toen ik hoorde dat ik door was naar de volgende ronde

Tweede ronde

De eerste ronde mocht Kirsten niets voorbereiden en kreeg ze een klassieke tekst voorgeschoteld. ,,Ik vond het wel spannend, want er deden 600 andere leerlingen mee en ik wist niet hoe goed zij zouden zijn. Ik was dan ook mega blij toen ik hoorde dat ik door was naar de volgende ronde,” vertelt Elsten met een grote glimlach. Een knappe prestatie, volgens haar docent. ,,Het is heel knap om zo goed te scoren voor deze opdrachten. We hebben afgesproken dat Kirsten zich zelfstandig voorbereid, ik begeleid haar wanneer zij dat nodig heeft,” vertelt Dujardin.

Thuis leest ze veel Griekse boeken en vertaalt ze woorden uit het Latijn. Als ze eindexamen heeft gedaan, wil ze dan ook Klassieke talen gaan studeren. Eerst nog de tweede ronde van de Olympiaden doorkomen, die in januari 2020 plaatsvindt. ,,Ik mag me deze keer wel voorbereiden. Ze gaan me diepgaande vragen stellen over de teksten uit de Oudheid. Dit weekend ga ik me erin verdiepen, zodat me langzaam aan goed voor kan bereiden.”