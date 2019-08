Kindervakantiewerk Rucphen kan zichzelf prima overeind houden

RUCPHEN - In een veranderende tijd blijkt het Kindervakantiewerk (KWV) in Rucphen een zeer stabiele factor. Al ruim vijftig jaar kan het rekenen op een vaste toestroom van deelnemers. De begeleiding vult zichzelf aan: velen die ooit als kind deelnamen steken tegenwoordig een handje toe.

De herkenbaarheid zorgt juist voor aantrekkingskracht. Waar veel plaatsen in het land jaarlijks teruggang laten zien, neemt de belangstelling in Rucphen niet af. En het KVW fungeert evenmin als een plek waar kinderen voor een weekje worden ‘gestald’, verzekert de organisatie. ,,Ouders stemmen er zelfs hun vakantie op af, zodat hun kinderen kunnen meedoen’’, weten Doortje Verkade en Ron van Dorst. En de deelnemertjes, kunnen die wel een week zonder telefoon? ,,Dat is nooit een probleem. Ze missen het niet, want we houden ze goed bezig. Ze zijn enthousiast en ook vaak moe.’’

Inschrijving

De organisatie is door de jarenlange ervaring goed op elkaar ingespeeld. Zo is op voorhand eigenlijk slechts één moment aan te wijzen waarop het even spannend is. ,,Op de dag van de inschrijving hebben we een chaotisch halfuurtje’’, melden Doortje en Ron met een brede lach. ,,We doen niet aan voorinschrijving; dat haalt een beetje de charme weg.’’ Een week meedoen kost vijftien euro.

Volledig scherm De poster van het KVK met het Chinese thema voor dit jaar. © KVK Rucphen

Van Dorst waagt zich zonder aarzeling aan een prognose voor het aantal deelnemers dat vanaf maandag deelneemt aan de activiteiten: ,,Vorig jaar waren dat er 220 en dat verwachten we ook nu weer. We zitten al jaren boven de tweehonderd.’’ Inclusief de leden van de organisatie komt het totaal zo de komende week op driehonderd mensen die in en rond Rucphen in actie komen.