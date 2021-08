Kindervakantiewerk is als een vakantiereis; je beleeft het pas echt op bestemming

WOUWSE PLANTAGE/RUCPHEN - Veel kinderen kijken er ieder jaar naar uit: een week lang vermaak in eigen dorp of wijk in de grote vakantie. Daar ging in 2020 een dikke streep doorheen en ook nu is voorzichtigheid geboden.

Niet elke organisatie durft het aan, maar in Wouwse Plantage is deze week de jeugd bijeen om het Zomercarnaval te vieren als een soort doekje voor het bloeden van het eerder misgelopen carnaval.

Gedurende de spelletjesweek zijn de kinderen onderverdeeld in een boven- en onderbouw. ,,Ieder in een eigen bubbel. De hoogste groepen zijn op kamp bij scouting Halsteren, de onderbouwers gaan 's avonds naar huis. Normaal hoort daar een gezamenlijk dagje bij, maar daar zien we nog van af‘’, zegt Robert Devillers. De groepen zijn niet heel groot: in totaal 42 kinderen worden deze week bezig gehouden met onder meer een spelenkamp bij voetbalclub Rimboe, een dagje speeltuin Scherpenberg of een spooktocht.

Niet krampachtig

,,Kinderen kunnen gewoon samen spelen. De vrijwilligers laten een coronatest doen of zijn gevaccineerd. We zien toe op handen wassen of desinfecteren, maar verder doen we niet al te krampachtig. Het moet vooral ook een leuke week worden.‘’ Vorig jaar verliep alles nog langs digitale weg, maar volgens Devillers kan zo'n versie niet tippen aan een echte spelweek. ,,Het is net als een vakantiereis. Die beleef je pas als je echt op bestemming bent, niet vanaf een computerscherm.‘’

Quote Vrijwel iedere vrijwilli­ger is als kind deelnemer geweest en laat het Vakantie­werk niet meer los Vera Boonman, KVW Rucphen

Met bijna 200 kinderen is de groep in Rucphen stukken groter. Na een online editie vorig jaar werd voor de zomervakantie de knoop doorgehakt. ,,We doen vrijwel alles in de buitenlucht met dorpshuis Agora als ruime uitvalsbasis’’, zegt Vera Boonman, ,,Ouders kunnen we niet toelaten. Normaal wonen zij aan het eind van de dag de opvoering van een toneelstukje bij. Dat voeren we nu op via livestream, zodat papa's en mama's thuis toch mee kunnen kijken.‘’

Als kind meegedaan

In Rucphen zijn de kinderen onderverdeeld in 18 groepjes. Elke groep is voorzien van twee leiders. Een werkgroep heeft de vakantieweek voorbereid, spelonderdelen uitgedacht en decors gemaakt. Vera Boonman woont inmiddels in Utrecht, maar komt ieder jaar met veel plezier terug naar Rucphen. ,,Vrijwel iedereen binnen de organisatie is eerst als kind deelnemer geweest en laat het niet meer los. De aanloop naar het vakantiewerk is intensiever nu we vaker in gesprek zijn met de gemeente over de vergunningen en alle maatregelen, die we in acht nemen. Nu de week eenmaal begonnen is gaat het er ontspannen aan toe. Kinderen zijn blij om klasgenootjes of vriendjes weer te zien en daar genieten wij als vrijwilligers ook van.‘’

Het aantal deelnemertjes ligt in beide dorpen iets lager dan normaal. Voor een herstart vindt Robert Devillers dat wel best. ,,Ik kan me enige aarzeling van sommige ouders best voorstellen. Als eerste de activiteiten hervatten brengt wel wat verantwoording met zich mee, daar zijn we ons als team van bewust. Ook door het jaar heen houden we normaal gesproken eendaagse activiteiten zoals lasergamen of een escape room. In dat ritme keren we hopelijk snel terug, omwille van de leefbaarheid in Wouwse Plantage.‘’