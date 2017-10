Kindervakantieweek na 30 jaar terug in Oudenbosch

OUDENBOSCH - Voor het eerst in dertig jaar heeft ook Oudenbosch in 2018 weer een kindervakantieweek.

,,Het is zo belangrijk dat kinderen in aanraking komen met andere kinderen, andere gewoontes en andere culturen", vindt initiatiefneemster Josee Vleugel.

De kindervakantieweek in Oudenbosch, vroeger op de oude ijsbaan aan de Molenstraat, stopte toen op die plek huizen werden gebouwd.

,,Maar daar is nooit wat voor terug gekomen", vertelt Vleugel. ,,Zonde, want ik weet nog hoe leuk het was. Veel mensen uit Oudenbosch ken ik ook nog van het samen hutten bouwen."

Kriebelen

Afgelopen zomer begon het ineens te kriebelen, nadat ze met haar speurhonden een demonstratie bij kindervakantieweek Roosendaal had gegeven. Die speurhonden traint ze op het voormalige terrein van Victoria'03, haar privéterrein. ,,Ik liep hier met mijn honden en dacht: dit is de perfecte plek om het ook in Oudenbosch weer op te zetten."

Op het oude hoofdveld, dat nog voor de honden wordt gemaaid, gaan de kinderen straks in de eerste week van de zomervakantie hutten bouwen. De voormalige bijvelden zijn twee jaar niet onderhouden en inmiddels flink begroeid.

,,Dat is dus perfect voor de ruigere bosspelletjes!", zegt Vleugel. Verder is het fijn dat het terrein besloten ligt, je kunt er niet zomaar op en af. De kinderen lopen geen gevaar door verkeer en ze kunnen ook geen overlast veroorzaken. Kinderen kunnen hier lekker kind zijn, lekker vies worden en samen leuke dingen doen."

Enthousiast

Vleugel klopte met haar plan aan bij onder andere Jongerenwerk Halderberge en de gemeente, en werd met open armen ontvangen. ,,Ik sta ervan te kijken hoe snel het gegaan is, iedereen is enthousiast." Jongerenwerk gaat een van de vier dagen vullen met sport- en spelactiviteiten en op de laatste dag is er een spektakelshow. ,,Ouders zijn de hele week niet toegestaan, maar op de afsluitende avond hebben we een talentenjacht 'Ieder Kind Heeft Talent' en dan moeten de ouders natuurlijk wel komen kijken", vertelt Vleugel.

De kindervakantieweek, van 9 tot en met 12 juli, is gratis toegankelijk. ,,Het is vooral bedoeld voor kinderen die om wat voor reden dan ook niet op vakantie kunnen, dus het moet zo laagdrempelig mogelijk blijven. Iedereen is welkom. Het is zeker in deze tijd zo belangrijk dat kinderen buiten komen en in aanraking komen met andere kinderen, andere gewoontes en andere culturen."