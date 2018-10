Kindervakantie Week Oudenbosch heeft bestuur en biedt de jeugd ook met kerst vertier

OUDENBOSCH - Het was ook voor Josee Vleugel koffiedik kijken of de Kindervakantieweek in Oudenbosch na dertig jaar nog aan zou slaan. Maar al bij de komst van de eerste kinderen afgelopen zomer sloeg de twijfel om in enthousiasme. En aan het eind van de week was iedereen het erover eens: dit vertier moet jaarlijks terugkeren.

Wat als eenmansactie begon moest dan wel structuur krijgen. Josee liet de euforie even inzakken en riep deze week enkele vrijwilligers bijeen om over de doorstrart te praten. ,,En een stichting op te richten. Het is nu allemaal vlekkeloos verlopen, maar stel dat er iets gebeurt. Dan moet de wettelijke aansprakelijkheid wel geregeld zijn. Daarnaast trekken we het wat breder. In onze doelstelling staat dat de stichting zich inzet voor de ontplooiin g en ontspanning van kinderen. Ieder kind telt mee bij ons.‘’

Een bestuur was snel gevormd. Josee Vleugel is voorzitter geworden, Jacqueline Looijmans secretaris, Conny de Jong penningmeester en Cees Bol bestuurslid. ,,Samen met tien vrijwilligers vormen we de solide basis om de Kindervakantieweek de komende jaren verder uit te bouwen.’’ Lag dit jaar het maximum aantal kinderen nog op dertig, volgend jaar wil het stichtingsbestuur meer jeugd toelaten op het tot kinderdorp gepromoveerde vroegere voetbalveld van Victoria. ,,Mits het aantal vrijwilligers mee groeit‘’, aldus Josee.

Plaatselijke winkeliers steunden het initiatief meteen. Pallets, gereedschap, eten en drinken; het werd allemaal aangeboden. ,,Zo konden we de eigen bijdrage van ouders laag houden.‘’ Naast de vorming van een stichtingsbestuur werden gelijk al plannen gemaakt voor volgend jaar. En niet alleen voor een nieuwe zomervakantieweek, ook met de kerst wil het team een activiteit houden. Josee: ,,We kunnen in een van de lege winkels in De Wagenhoek terecht voor een hobbymiddag. Kan ergens in de eerste week van januari zijn, kerstvakantie dus. Via een poll op facebook willlen we peilen wat ouders eventueel willen bijdragen voor de aanschaf van knutselmaterialen.‘’