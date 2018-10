Kindertop krijgt pluim van CdK

Pareltje

Landgoed Jachthuis Schijf is zo'n pareltje waar Rucphen blij mee is, vanwege de duurzame manier waarop de eigenaren de exploitatie van het landgoed proberen vorm te geven. ,,Een uniek project”, vond Van de Donk. ,,Er wordt gezocht naar nieuwe bronnen van inkomsten door bijvoorbeeld het kweken van paddenstoelen, het verbeteren van de grondkwaliteit en het terugbrengen van de bijen. Zo wordt de biodiversiteit vergroot.”

Volledig scherm Het Jachthuis op het gelijknamige landgoed in Schijf. © Onbekend

Maar ook de Kindertop die gisterochtend in de hal van gemeentehuis werd gehouden, kon rekenen op een pluim van de CdK. ,,Een leuk initiatief om te peilen hoe de jeugd over de toekomst denkt. Wat me opviel was dat ze veilig thuis wonen belangrijk vonden, ook voor hun opa's en oma's. Zorgwekkend vonden ze de verkeersveiligheid en het zwerfafval.”

Prullenbak

Ze kwamen met het idee van een pratende prullenbak om te bevorderen dat mensen afval niet op straat gooien. ,,Zoals in de Efteling. Leuk hè”, zegt burgemeester Marjolein van der Meer Mohr die als gastvrouw namens de gemeente optrad. ,,De beste ideeën van de Kindertop nemen we mee naar de Burgertop voor volwassenen die in het voorjaar van 2019 wordt gehouden.”

Volledig scherm Commissaris van de Koning Wim van de Donk en burgemeester Marjolein van der Meer Mohr tijdens het werkbezoek in het gemeentehuis van Rucphen. © BN DeStem