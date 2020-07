Kinderplezier in het RBC-stadion dat is omgetoverd tot springkussendorp

,,Als er één plek is waar je anderhalve meter afstand kunt waarborgen dan is dat in een voetbalstadion", zegt Pim Felius eigenaar van sportcentrum De Karmel en sinds kort ook commercieel manager van het stadion.

Stadion

,,Ik loop op het heilige gras", zegt Corné de Weert uit Bergen op Zoom. Hij is met zijn gezin een middagje plezier maken op de springkussens. ,,Ik ben vroeger vaak naar RBC gaan kijken. Toen ik hier binnenliep kwamen al die herinneringen weer terug.”

Noëlle Broeders is met haar kinderen Dani (7) en Kensi (4) van de Casteel aanwezig. Ze rust even uit op een bankje: ,,Ik zit te kijken wat de kinderen aan het sjouwen zijn. Ik zie dat ze los gaan op de stormbaan!”

Springkussendorp

Het springkussendorp is elke dag van 10.00 uur tot 18.00 uur open. Entree is 7,50 euro per kind, ouders mogen gratis naar binnen.

,,Dit doen wij al een tijdje in een indoor hal in Bergen op Zoom in de vakanties. Daar is het een enorm succes. Nu hebben we ook een buitenlocatie. Het stadion is ideaal om alles ruim op te zetten. We kunnen het ook allemaal laten staan. Het stadion kan op slot en daardoor is het veilig. Dat kan op een open veld bij een andere sportvereniging niet. We gaan dit jaarlijks terug laten komen”, zegt Felius.

Ravotten

Mandy de Weert (geen familie van Corné) ziet haar dochtertjes lekker ravotten: ,,Ik kom uit Roosendaal en dit hebben we hier nog niet in de stad. Heel leuk dat het er is. Mijn kinderen genieten en dan geniet ik ook. Er is heel veel ruimte en het is voor alle leeftijden.”

Het springkussendorp in het RBC-stadion is er nog tot 26 juli.