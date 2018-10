‘Kinderpardongemeente’ Roosendaal is nog geen gelopen race

Is dit de laatste keer dat we de klok verzetten?

27 oktober Heerlijk! Vannacht kunnen we een uur langer slapen, want de klok wordt verzet. Niet iedereen is daar blij mee, want het zou onze biologische klok verstoren. Wij vroegen u naar de oplossing: altijd wintertijd, zomertijd of de wisseling behouden? Bijna vijftig procent kiest voor de wintertijd als standaard.