Kinderkrant Jong0165 gaat ook de zwaardere onderwerpen niet uit de weg

ROOSENDAAL/HALDERBERGE/RUCPHEN - In januari moet de eerste editie van de pers rollen. In een oplage van tienduizend stuks, bedoeld voor alle basisschoolleerlingen van 7 tot en met 12 jaar in de gemeenten Roosendaal, Halderberge en Rucphen.

Met nieuws over deze regio, over dieren, over boeken. Over van alles eigenlijk. ,,Vooral geen saaie dingen'', verzekert oprichtster Petrelle Tomassen van kinderkrant Jong0165.

Maar de krant wil ook zwaardere onderwerpen niet uit de weg gaan. ,,Maar we kiezen wel voor een andere insteek. Bijvoorbeeld bij branden. Dan leggen we meer de link met veiligheid. Hoe is de brand ontstaan en wat kun je hier tegen doen?''

Papier

In oktober vorig jaar ontvouwde ze in deze krant haar plannen voor een speciale kinderkrant voor het 0165-gebied. Lekker 'ouderwets' van papier. En zonder advertenties. Als voorbeeld geldt de soortgelijke krant uit Rotterdam: Jong010. Dat is de enige bestaande kinderkrant volgens dat concept. Tomassen: ,,En Jong0165, dan. Maar er zijn ondertussen ook serieuze plannen in Haarlem en Alkmaar.''

Onderzoek

De afgelopen maanden heeft Tomassen vooral onderzoek gedaan. Want zien kinderen uit deze regio een eigen krant eigenlijk wel zitten? En wat moet daar dan in komen te staan? Tomassen: ,,Ik heb daarvoor onderzoek gedaan onder 380 basisschoolleerlingen. Daaruit bleek dat kinderen een kinderkrant echt zien zitten. Op de vraag of kinderen graag zo'n krant zouden willen zij 62 procent 'ja' en 24 procent 'misschien'.''

Ook leerkrachten zijn hierover door Tomassen bevraagd. ,,88 procent zegt het belangrijk te vinden dat kinderen nieuws uit hun gemeente lezen.'' Daarnaast zijn leraren volgens dat onderzoek er ook van overtuigd dat een speciale kinderkrant leerlingen helpt bij het beter worden in taal.

Verspreiding

Ze staat voorlopig nog alleen aan het roer. Begin dit jaar nam ze het project over van Accessio. ,,De stichting is in oprichting.'' Zelf wil ze sociaal taalkundige ook gaan schrijven. ,,Maar ik zoek nog een extra journalist, een fotograaf en een vormgever.''